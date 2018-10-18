Погрязший в долгах «Анжи» выйдет на матч ради Нурмагомедова

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев попросил футболистов не бойкотировать матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат.com»

«Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА. Все-таки [на матч] придет самый сильный человек в мире — Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традициям и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег», — заявил Адиев.

По мнению тренера, на матч придет большое количество болельщиков из-за Нурмагомедова и ЦСКА.

«Возможно, руководители Дагестана придут. Если мы игрой докажем, то, возможно, кто-то к нам лицом развернется. Надеюсь, что достучался до ребят», — добавил он.

Футболисты «Анжи» написали заявление на имя генерального директора клуба Олега Флегонтова, в котором сообщили, что приостановят выполнение трудовых обязанностей с 19 октября, если долги по зарплате не будут выплачены до 18 октября. Они не получают денег в течение четырех месяцев.

О проблемах «Анжи» стало известно летом. Президент клуба Осман Кадиев в августе допустил возможность банкротства клуба. Из-за финансовых трудностей команда испытывает проблемы с оплатой перелетов. Не исключено, что «Анжи» снимется с участия в Российской премьер-лиге.

Матч между «Анжи» и ЦСКА должен состояться 19 октября. После 13 туров РПЛ махачкалинцы занимают 13-е место в таблице, имея в активе 10 очков.