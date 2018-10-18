Как заработать на главных матчах выходных

На предстоящих выходных состоятся несколько футбольных матчей с по-настоящему громкой вывеской.

20 октября в рамках Английской премьер-лиги друг против друга сыграют «Челси» и « Манчестер Юнайтед ».

Фаворитом матча кажется лондонский клуб, однако делать такой вывод из одного лишь турнирного положения команд не стоит.

Сменивший тренера «Челси» не без везения набрал 20 очков за восемь матчей, так как демонстрировала команда не так чтобы целостный футбол в каждом из них.

Согласно продвинутой статистике, лондонцы в восьми стартовых турах должны были набрать 16 очков, то есть вполне себе могут компенсировать «сверхприбыль» в ближайших играх.

Такой же вывод можно сделать и по матчам «синих». Например, по последней игре с «Саутгемптон». Формально «святые» были биты (0:3), однако моментов обе команды имели примерно равное количество, а «Челси» победа досталась, скорее, за счет везения и более высокого мастерства игроков, везение же, как известно, постоянным не бывает.

При этом лондонцы, конечно, являются симпатичной командой, причем ее новый тренер, итальянец Маурицио Сарри, уже наделил ее своим узнаваемым стилем.

Тем не менее стиль все еще дает сбои из-за своей новизны для этого набора футболистов, из-за чего порой «Челси» выглядел сыро — игроки действовали недостаточно слаженно, а прессинг по-прежнему нестабилен. Все это уже не раз становилось причиной провалов в центре поля.

Другими проблемными местами «Челси» являются фланги обороны, что доказывали и «Вест Хэм», и «Ньюкасл», и «Саутгемптон», создавая там «перегрузы», которые оборонявшиеся лондонцы «зевали». Способен доказать это и «Манчестер Юнайтед», игроки которого, очевидно, сильнее футболистов упомянутых выше команд.

Еще одну проблему «Челси» создаст стиль, который в выездных матчах с сильными конкурентами предпочитает наставник «МЮ» Жозе Моуринью. Гостя у грандов, португалец располагает оборонительный блок весьма низко, а Сарри пока не научил новых подопечных преодолевать такой с неизменным успехом.

Наконец, еще одной проблемой «Челси» может стать пристрастие его тренера к короткой ротации, а преимуществом манкунианцев — эмоциональный подъем после волевой победы над «Ньюкаслом» в прошлом туре.

Сделать ставку). Кроме того, неплох и вариант «Индивидуальный тотал хозяев меньше 1,5 мячей» за 2.05 (Сделать ставку). По всем этим причинам довольно прибыльным вариантом ставки в БК «Лига Ставок» кажется «Гости не проиграют» с коэффициентом 2.25, более рискованным, но и более прибыльным в случае удачи — победа «МЮ» с нулевой форой за 3.57 (). Кроме того, неплох и вариант «Индивидуальный тотал хозяев меньше 1,5 мячей» за 2.05 ().

В воскресенье громкий матч состоится и в России — «Динамо» сыграет с «Зенитом» . Впрочем, вывеску можно и перефразировать — «Зенит» встретится с командой, с которой по-настоящему любит играть. Петербуржцы, за исключением двух технических поражений, не проиграли динамовцам ни разу в последних 15-и матчах — 10 побед, пять ничьих.

В пользу «Зенита» говорит не только очная статистика, но и статистика «Динамо» в последних матчах Российской премьер-лиги — три подряд поражения свидетельствуют о не самой лучшей форме москвичей.

Тем не менее удручающее положение «Динамо», в том числе в турнирной таблице, не гарантирует «Зениту» легкой жизни. Травмированные Андрей Лунев Александр Ерохин могут не восстановиться к воскресенью и едва ли могут быть заменены равноценно.

Кроме того, петербуржцы активно играли за сборные, в то время как москвичи работали над ошибками и целенаправленно готовились к предстоящей игре.

Сделать ставку). Все же коэффициент на победу «Зенита», к примеру, в БК «Лига Ставок», по-настоящему внушающий — 2.00 ().

Неплохи варианты «Тотал меньше 2 мячей» и «Тотал каждого тайма меньше 1,5 мячей» (оба по 1.95) — в последнее время «Зенит» с трудом создает опасные моменты, а «Динамо» и вовсе не может забить уже более 355 минут.

Сделать ставку). Рисковы, но прибыльны варианты с сухой победой «Зенита» (2.80) и с его победой с разницей в один мяч (3.85) ().

В тот же день, 21 октября, в Италии состоится миланское дерби.

Провальный старт «Интер» компенсировал четырьмя подряд победами и, как следствие, занимает уже третью строчку в турнирной таблице Серии А. «Милан» же лишь 10-й, хотя показывает примерно тот же уровень игры.

Красные миланцы не боятся владеть мячом и активно используют мелкий пас, однако грешат частыми и продолжительными выключениями из игры, их молодой вратарь Джанлуиджи Доннарумма перестал прогрессировать, а защитники способны ошибиться на ровном месте.

Три последних факта привели к тому, что «Милан» пропускал в каждом из сыгранных матчей, а также к тому, что коэффициенты на их поражение лучше, чем на победу.

Сделать ставку). Совокупность этих фактов делает неплохим вариантом ставки в БК «Лига Ставок» «Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мячей» — 2.15 ().

Сделать ставку). Обратить внимание можно и на варианты «Обе забьют» (1.65) и «Тотал больше 2,5 мячей» (1.80) — четыре из пяти последних миланских дерби в рамках чемпионата одаривали фанатов не менее чем тремя голами ().