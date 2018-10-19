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Самому дорогому клубу пытались продать Смолова
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Самому дорогому футбольному клубу мира пытались продать Смолова 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым, рассказал, что до чемпионата мира его клиентом интересовался английских ряд клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед». Слова агента приводит «Спорт-Экспресс».
«Самое конкретное [предложение было] от "Вест Хэма". Был интерес со стороны "Уотфорда". Зимой три раза мы контактировали с МЮ, были у них в офисе. Но надо понимать — в тех клубах, куда действительно хотелось, Федор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должно было сойтись ряд обстоятельств. Либо отпасть первые опции по каким-то причинам, либо яркое выступление Смолова на ЧМ», — рассказал Муминов.
Смолов начинал мундиаль игроком стартового состава, однако его вытеснил Артем Дзюба. В итоге форвард выходил на поле во всех матчах, однако не сумел отметиться результативными действиями. В матче 1/4 финала с Хорватией Смолов неудачно исполнил пенальти «паненкой» (особый стиль нанесения удара, когда игрок мягко перебрасывает мяч через вратаря), в результате сборная России проиграла.
После чемпионата мира Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Московский клуб — действующий чемпион России.
«Манчестер Юнайтед» — самый дорогой футбольный клуб мира. В текущем сезоне команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» идет девятым, «Вест Хэм» — 15-м.
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