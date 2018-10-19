Тренер сборной уволился из-за вечеринки футболистов

Тренер сборной Словакии уволился из-за вечеринки футболистов

Бывший главный тренер сборной Словакии Ян Козак объяснил причины своего ухода из национальной команды, сообщает "Советский спорт".

"Я не хотел комментировать, чтобы не вмешиваться в подготовку к матчу со Швецией. Это очень больно, как пощечина. После матча с чехами я не мог уснуть, дважды пересматривал запись игры, затем пошел к игрокам. Мартин Дубравка, Михал Шулла, Владимир Вайсс, Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Норберт Дьембер и Любомир Шатка приняли участие в тусовке.

Я встретился с Мартином Шкртелом и Мареком Гамшиком, чтобы разобраться, что происходит. Оба были удивлены. После тренировки попытался понять. Посмотрел в глаза им и спросил, почему они это сделали. Дубравка отметил, что у него трудный период в "Ньюкасле", Вайсс сказал, что не знает, почему пошел, а Лоботка признался, что у него был тяжелый график в "Сельте", и он нуждался в отдыхе. Шкриньяр сказал то же самое, я был очень разочарован. Шатка сказал, что просто пошел с друзьями.

У меня был вариант притвориться и сделать вид, что ничего не произошло, или выгнать их из команды, однако не могу представить будущее сборной Словакии без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса. Поэтому, поэтому решил уйти я. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. Не хотел ехать в Швецию с этими игроками", — цитирует пресс-служба федерации футбола Словакии Козака.

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