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Экс-нападающий ЦСКА Гогниев завершил игровую карьеру
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Экс-нападающий ЦСКА Гогниев завершил игровую карьеру 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший форвард московского ЦСКА и екатеринбургского "Урала" Спартак Гогниев принял решение завершить игровую карьеру, сообщает "15-ый регион".
"Я принял решение завершить игровую карьеру. В настоящее время прохожу обучение на тренерскую лицензию категории А", — заявил 37-летний футболист.
За свою 20-летнюю карьеру Гогниев забил свыше 150 мячей. Он является единственным в России футболистом, который поражал ворота соперников в составах шести разных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
В разные годы Гогниев, помимо ЦСКА и "Урала", выступал за московское "Динамо", "Ростов", "Кубань", "Краснодар", "Аланию", "Ротор", "Сатурн", КАМАЗ, "Иристон" и "Автодор". В составе ЦСКА нападающий стал чемпионом России (2003) и обладателем Кубка страны (2002).
Ранее тренер "Спартака" высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым.
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