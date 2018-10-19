Экс-нападающий ЦСКА Гогниев завершил игровую карьеру

Бывший форвард московского ЦСКА и екатеринбургского "Урала" Спартак Гогниев принял решение завершить игровую карьеру, сообщает "15-ый регион".

"Я принял решение завершить игровую карьеру. В настоящее время прохожу обучение на тренерскую лицензию категории А", — заявил 37-летний футболист.

За свою 20-летнюю карьеру Гогниев забил свыше 150 мячей. Он является единственным в России футболистом, который поражал ворота соперников в составах шести разных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В разные годы Гогниев, помимо ЦСКА и "Урала", выступал за московское "Динамо", "Ростов", "Кубань", "Краснодар", "Аланию", "Ротор", "Сатурн", КАМАЗ, "Иристон" и "Автодор" . В составе ЦСКА нападающий стал чемпионом России (2003) и обладателем Кубка страны (2002).