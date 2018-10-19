Мамаева оставили в СИЗО

Суд признал законным арест Павла Мамаева

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", — сказала судья Елена Иванова.

Позиции сторон

В жалобе защита просила отменить решение суда первой инстанции.

"Мамаев раскаялся в нанесении побоев, имеет множество наград. Он публичная личность, и к делу приковано большое внимание, и в случае освобождении его из СИЗО, общественный контроль за Мамаевым будет высоким; он сдал заграничные паспорта и тем самым не имеет возможности скрыться. Прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий", — сказал адвокат Игорь Бушманов.

Следователь в свою очередь заявил, что решение суда законное и обоснованное.

"Основания для ареста не отпали, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным", — сообщил следователь.

Прокурор полностью поддержал его позицию.

В ходе судебного заседания Мамаев еще раз попросил прощения у потерпевших.

"Я полностью поддерживаю позицию своего адвоката, не вижу оснований держать меня под арестом. Что касается хулиганских действий, я своей вины не признаю, потерпевший не имеет ко мне каких-то претензий. Что касается побоев, я извиняюсь, я прошу прощения у потерпевших, готов возместить моральный, материальный и любой ущерб, который я нанес потерпевшим, мне необходимо быть с семьей", — сказал обвиняемый.

Выслушав доводы сторон, суд вынес решение.

В чем обвиняется

В рамках дела о драке Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря кроме Мамаева футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина , его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".

По факту инцидента всего возбуждено и расследуется два уголовных дела — два о побоях и одно о хулиганстве.

Дело футболистов