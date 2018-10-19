Мамаева оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, обвиняемого по делу о драке в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.
"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", — сказала судья Елена Иванова.
Позиции сторон
В жалобе защита просила отменить решение суда первой инстанции.
"Мамаев раскаялся в нанесении побоев, имеет множество наград. Он публичная личность, и к делу приковано большое внимание, и в случае освобождении его из СИЗО, общественный контроль за Мамаевым будет высоким; он сдал заграничные паспорта и тем самым не имеет возможности скрыться. Прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий", — сказал адвокат Игорь Бушманов.
Следователь в свою очередь заявил, что решение суда законное и обоснованное.
"Основания для ареста не отпали, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным", — сообщил следователь.
Прокурор полностью поддержал его позицию.
В ходе судебного заседания Мамаев еще раз попросил прощения у потерпевших.
"Я полностью поддерживаю позицию своего адвоката, не вижу оснований держать меня под арестом. Что касается хулиганских действий, я своей вины не признаю, потерпевший не имеет ко мне каких-то претензий. Что касается побоев, я извиняюсь, я прошу прощения у потерпевших, готов возместить моральный, материальный и любой ущерб, который я нанес потерпевшим, мне необходимо быть с семьей", — сказал обвиняемый.
Выслушав доводы сторон, суд вынес решение.
В чем обвиняется
В рамках дела о драке Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря кроме Мамаева футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Фигурантам предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".
По факту инцидента всего возбуждено и расследуется два уголовных дела — два о побоях и одно о хулиганстве.
Дело футболистов
8 октября они стали участниками двух конфликтов с дракой в центре столицы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). После этого компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.