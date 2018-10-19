Мамаев оконфузился в суде 

Футболист Павел Мамаев заявил, что заранее знал об отклонении апелляции на его арест. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По данным канала, после беседы с судьей видеосвязь с Мамаевым выключили не сразу. Футболист заявил сотруднику СИЗО, что он не ждал изменения меры пресечения: его адвокат еще вчера сказал, что этого не произойдёт.
«А нас никто не слышит?» — добавил Мамаев после этого.
По данным Life Shot, зал отреагировал на его слова хохотом.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Александра Кокорина и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря.
Мосгорсуд 11 октября отказался освободить из СИЗО Мамаева, отклонив апелляцию на его арест. На заседании футболист заявил, что не имеет отношения к нападению на Пака. По его словам, это подтверждается очной ставкой с чиновником. Также он заявил о готовности полностью возместить материальный и физический ущерб другим потерпевшим.