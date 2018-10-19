Мамаев оконфузился в суде

Футболист Павел Мамаев заявил, что заранее знал об отклонении апелляции на его арест. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, после беседы с судьей видеосвязь с Мамаевым выключили не сразу. Футболист заявил сотруднику СИЗО , что он не ждал изменения меры пресечения: его адвокат еще вчера сказал, что этого не произойдёт.

«А нас никто не слышит?» — добавил Мамаев после этого.

По данным Life Shot, зал отреагировал на его слова хохотом.

Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря.