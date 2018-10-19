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Кокорина оставили в СИЗО
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Кокорина оставили в СИЗО 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд не выпустил из-под стражи форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, Московский городской суд отклонил апелляцию защиты футболиста на его арест в рамках двух уголовных дел об избиении.
Ранее Мосгорсуд не освободил из следственного изолятора проходящих по тем же делам брата Кокорина Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Полторы недели назад Мамаев и братья Кокорины избили в Москве водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.
Против молодых людей были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Каждый из них был задержан, а затем и арестован на два месяца.
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