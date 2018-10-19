Кокорина оставили в СИЗО

По информации телеграм-канала, Московский городской суд отклонил апелляцию защиты футболиста на его арест в рамках двух уголовных дел об избиении.

Против молодых людей были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Каждый из них был задержан, а затем и арестован на два месяца.