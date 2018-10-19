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Кокорин расплакался в суде
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Кокорин расплакался в суде 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Издание Sport24.ru сообщает, что футболист Александр Кокорин не смог сдержать слез, выступая на заседании суда.
Кокорин назвал арест слишком суровой мерой и подчеркнул, что он — не опасный преступник и не собирается скрываться.
По словам Кокорина, все его тренировки идут по расписанию, и всем известно его местонахождение.
Игрок «Зенита» напомнил, что добровольно приехал в полицию и уже не раз просил прощения у потерпевших. Он заверил, что полностью осознал вину и раскаивается.
«Мне неприятна грязь по телевидению и в интернете, она задевают всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям», — заявил он.
По данным Sport24.ru, после этих слов Кокорин заплакал.
Мосгорсуд 19 октября отклонил апелляции на арест Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Павла Мамаева.
Мать Кокорина заявляла о готовности внести за старшего сына залог в десять миллионов рублей. Его адвокат Олег Попов сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак готов поручиться за футболиста.
Ранее футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
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