Кокорин поблагодарил футболистов «Зенита» за поддержку

Футболист "Зенита" Александр Кокорин , обвиняемый в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы , поблагодарил членов своей семьи и одноклубников за поддержку. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Попов.

"Кокорин очень благодарен всем, кто поддерживает его в этой ситуации, в особенности родителям и жене, а также друзьям и коллегам по клубу "Зенит". Свой проступок в полной мере осознает и сожалеет о том, что ударил господина Пака, за что неоднократно принес свои извинения и в ту злополучную ночь в кафе, и публично через средства массовой информации, и во время очной ставки", — рассказал адвокат.

В пятницу Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на арест всех участников драки — Кокорина, его брата Кирилла, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Защита намерена подать жалобу на арест Кокорина, а также на решение Мосгорсуда в вышестоящие инстанции.