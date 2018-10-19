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Кокорин поблагодарил футболистов «Зенита»
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Кокорин поблагодарил футболистов «Зенита» за поддержку 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист "Зенита" Александр Кокорин, обвиняемый в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы, поблагодарил членов своей семьи и одноклубников за поддержку. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Попов.
"Кокорин очень благодарен всем, кто поддерживает его в этой ситуации, в особенности родителям и жене, а также друзьям и коллегам по клубу "Зенит". Свой проступок в полной мере осознает и сожалеет о том, что ударил господина Пака, за что неоднократно принес свои извинения и в ту злополучную ночь в кафе, и публично через средства массовой информации, и во время очной ставки", — рассказал адвокат.
В пятницу Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на арест всех участников драки — Кокорина, его брата Кирилла, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Защита намерена подать жалобу на арест Кокорина, а также на решение Мосгорсуда в вышестоящие инстанции.
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