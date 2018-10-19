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18 следователей занимаются Кокориным и Мамаевым
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Дело Кокорина и Мамаева ведут 18 следователей 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дело футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») ведут сразу 18 следователей. Футболиста обвиняются в избиении трех человек в Москве.
«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — цитирует адвоката Мамаева Игоря Бушманова Regnum.
Кокорин и Мамаев в компании сначала избили водителя «Первого канала» на парковке, а затем двух чиновников в кофейне. Одного из них Кокорин ударил по голове стулом.
Оба футболиста заключены под арест до 8 декабря.
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