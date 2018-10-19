«Они два преступника»: слезы Кокорина не растрогали депутата

По его мнению, решение суда оставить Кокорина и Мамаева под стражей совершенно справедливо, передает Sport24.ru.

«Обвинение было по нескольким эпизодам хулиганским действий и побоев. С таким набором статей, а также учитывая тяжесть совершённого преступления, на свободу не выходят», — заявил депутат.

Лебедев призвал СМИ не уделять столько внимания Кокорину и Мамаеву.

«Сейчас журналисты ходят и рассказывают: «Мамаев сходил в туалет, Мамаев получил еду, Мамаев заснул…» Ну с ума сошли что ли? Это что, великие люди нашей страны, что такое внимание им уделяется? Они два преступника», — сказал он.

Лебедев усомнился в раскаянии Кокорина и предположил, что причиной слез футболиста «Зенита» на суде было нахождение в СИЗО , которое его «сломало».

«Из-за того, что Кокорин и Мамаев якобы «великие футболисты» с миллионным состоянием, им тяжко находиться в «Бутырке» с бомжами и алкоголиками? Ну извините, стулом по голове человека в кафе не заставляли бить», — сказал он.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. 8 октября футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.