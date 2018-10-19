Кокорину и Мамаеву могут приписать еще две статьи

В деле Александра Кокорина и Павла Мамаева могут появиться новые обвинения.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на председателя Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, футболистам могут предъявить обвинения по статьям «причинение легкой и средней тяжести вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Оба потенциальных обвинения связаны с эпизодом драки с водителем Виталием Соловчуком.
«В рамках следственных действий этим фактам должна быть дана правовая оценка и следователем будет принято процессуальное решение, но здесь еще очень многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто, будут ли они настаивать на этом или наоборот займут примирительную или нейтральную позицию», — заявил Цветков.
8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей устроили две драки в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и генеральный директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.