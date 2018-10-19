Кокорину и Мамаеву могут приписать еще две статьи

Кокорину и Мамаеву могут предъявить новые обвинения

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на председателя Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, футболистам могут предъявить обвинения по статьям «причинение легкой и средней тяжести вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Оба потенциальных обвинения связаны с эпизодом драки с водителем Виталием Соловчуком

«В рамках следственных действий этим фактам должна быть дана правовая оценка и следователем будет принято процессуальное решение, но здесь еще очень многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто, будут ли они настаивать на этом или наоборот займут примирительную или нейтральную позицию», — заявил Цветков.