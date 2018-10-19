Ещё
Кокорину и Мамаеву могут приписать еще две статьи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорину и Мамаеву могут предъявить новые обвинения 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
В деле Александра Кокорина и Павла Мамаева могут появиться новые обвинения.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на председателя Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, футболистам могут предъявить обвинения по статьям «причинение легкой и средней тяжести вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Оба потенциальных обвинения связаны с эпизодом драки с водителем Виталием Соловчуком.
«В рамках следственных действий этим фактам должна быть дана правовая оценка и следователем будет принято процессуальное решение, но здесь еще очень многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто, будут ли они настаивать на этом или наоборот займут примирительную или нейтральную позицию», — заявил Цветков.
8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей устроили две драки в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и генеральный директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин расплакался в суде596
«Два преступника»: слезы Кокорина не растрогали депутата101
Мамаев оконфузился в суде151
Российскую спортсменку выгнали из сборной68
Макгрегора пригласили в Дагестан33
Видео
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
02:15
Суд решил судьбу Мамаева
Футбол
03:03
Макгрегора пригласили в Дагестан
MMA
02:57
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились
Футбол
00:50
Решена судьба Хабиба
MMA
02:57
Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО
Футбол
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
00:10
Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум
Бокс
02:57
Когда выпустят Мамаева
Футбол Статьи
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение