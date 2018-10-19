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В слезах Кокорина разглядели раскаяние
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В слезах Кокорина разглядели раскаяние 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Спортивный менеджер нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Шишканова прокомментировала слезы футболиста на заседании суда. Ее слова передает «Р-Спорт».
«Слезы Кокорина? Это раскаяние, отчаяние, психологический надлом, когда человек просто уже не представляет выхода из всей этой ситуации. Безвыходность какая-то. Хочется, чтобы суд принял справедливое решение и ограничился условным сроком, если речь вообще пойдет о сроках», — рассказала Шишканова.
19 октября, выступая на суде, Кокорин попросил изменить меру пресечения, отпустив его к родным и близким. Футболист отметил, что не считает себя опасным преступником и пообещал содействовать следствию. Нападающий в итоге не справился с эмоциями и расплакался.
Несмотря на выступление форварда «Зенита» и ходатайства адвокатов, суд принял решение оставить Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева под стражей. Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Решение может быть оправдано защитой подсудимых.
8 октября братья Кокорины и Мамаев в компании друзей устроили две драки в Москве. Сперва от их рук пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. После этого футболисты учинили драку в одной из кофеен Москвы. У них возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком, который также был избит. Еще одним пострадавшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».
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