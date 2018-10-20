В «Валенсии» прокомментировали травму Черышева

Футбольный клуб «Валенсия» рассказала о характере повреждения российского полузащитника команды Дениса Черышева , из-за которого он был заменён в матче девятого тура испанской Примеры с «Леганесом» (1:1).

«Черышев почувствовал небольшой дискомфорт в левой ноге, что вынудило его попросить замену, несмотря на желание продолжать борьбу», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Отмечается, что игрок уже прошёл медобследование, в котором был выявлен ушиб ступни левой ноги.

«В то же место Черышев получал удар в расположении сборной России», — написано в сообщении.

Ранее отец Черышева рассказал о травме сына.