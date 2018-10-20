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В «Валенсии» прокомментировали травму Черышева
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В «Валенсии» прокомментировали травму Черышева 

RT на русском + ещё 35 18 часов назад
Фото: Reuters
Футбольный клуб «Валенсия» рассказала о характере повреждения российского полузащитника команды Дениса Черышева, из-за которого он был заменён в матче девятого тура испанской Примеры с «Леганесом» (1:1).
«Черышев почувствовал небольшой дискомфорт в левой ноге, что вынудило его попросить замену, несмотря на желание продолжать борьбу», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.
Отмечается, что игрок уже прошёл медобследование, в котором был выявлен ушиб ступни левой ноги.
«В то же место Черышев получал удар в расположении сборной России», — написано в сообщении.
Ранее отец Черышева рассказал о травме сына.
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