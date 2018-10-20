Голландия и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

Голландия и Бельгия могут создать объединенный чемпионат по футболу, сообщает inews.co.uk.

Отмечается, что на сегодняшний момент возможность совместного чемпионата только принята к рассмотрению.

Руководители чемпионата Голландии уверены, что объединенный турнир с Бельгией и несколькими клубами из Люксембурга может улучшить качество футбола. Голландская лига ставит для себя цель попасть в топ-5 чемпионатом Европы. На сегодня Голландия занимает 11-е место, а Бельгия расположилась на девятой строчке в рейтинге.

Отмечается, что создать подобные чемпионаты могут также Швеция, Дания, Норвегия и Шотландия.

Ранее сборные Бельгии и Голландии сыграли вничью в товарищеском матче.