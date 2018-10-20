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Голландия и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
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Голландия и Бельгия могут создать объединенный чемпионат 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голландия и Бельгия могут создать объединенный чемпионат по футболу, сообщает inews.co.uk.
Отмечается, что на сегодняшний момент возможность совместного чемпионата только принята к рассмотрению.
Руководители чемпионата Голландии уверены, что объединенный турнир с Бельгией и несколькими клубами из Люксембурга может улучшить качество футбола. Голландская лига ставит для себя цель попасть в топ-5 чемпионатом Европы. На сегодня Голландия занимает 11-е место, а Бельгия расположилась на девятой строчке в рейтинге.
Идея должна обсуждаться только при участии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что создать подобные чемпионаты могут также Швеция, Дания, Норвегия и Шотландия.
Ранее сборные Бельгии и Голландии сыграли вничью в товарищеском матче.
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