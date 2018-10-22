Кто заменит Карреру в «Спартаке»

После ухода Массимо Карреры исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет Рауль Рианчо. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

По данным Sports.ru, 58-летний Рианчо впервые в карьере займет такую должность.

В 2009-2014 годах Рианчо, испанский футбольный менеджер, работал ассистентом тренера в «Рубине» . После этого он работал в киевском «Динамо» и в сборной Украины, а летом 2018-го перешел в «Спартак».

О решении совета директоров «Спартака» уволить Карреру стало известно 22 октября. Клуб поблагодарил итальянца за работу, отметив, что он был «одним из творцов» чемпионства «Спартака».

Представители клуба пояснили, что итоги прошлого сезона были неудовлетворительными, как и игра команды в нынешнем сезоне.

Под руководством Карреры «Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте, а в этом сезоне находится на седьмом.