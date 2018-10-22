Ещё
Кто заменит Карреру в «Спартаке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто заменит Карреру в «Спартаке» 

Рамблер + ещё 108 59 минут назад
Фото: ТАСС
После ухода Массимо Карреры исполнять обязанности главного тренера «Спартака» будет Рауль Рианчо. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
По данным Sports.ru, 58-летний Рианчо впервые в карьере займет такую должность.
В 2009-2014 годах Рианчо, испанский футбольный менеджер, работал ассистентом тренера в «Рубине». После этого он работал в киевском «Динамо» и в сборной Украины, а летом 2018-го перешел в «Спартак».
О решении совета директоров «Спартака» уволить Карреру стало известно 22 октября. Клуб поблагодарил итальянца за работу, отметив, что он был «одним из творцов» чемпионства «Спартака».
Представители клуба пояснили, что итоги прошлого сезона были неудовлетворительными, как и игра команды в нынешнем сезоне.
Под руководством Карреры «Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте, а в этом сезоне находится на седьмом.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву разрешили не мыть туалеты252
«Спартак» уволил Карреру27
Кокорин расплакался в суде646
Триумф со слезами: дебют россиянки восхитил США7
Отец Мамаева объяснил кутежи сына5
Видео
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
00:59
Спонсор отказывается от Шараповой
Теннис Экономика
00:41
Кокорину и Мамаеву разрешили не мыть туалеты
Футбол
01:00
Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России
Футбол Прочее
01:00
Кричал и метался: что случилось с Месси
Футбол Статьи
01:00
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина
Футбол Волейбол
03:04
Баскетболисты НБА устроили драку
Баскетбол
00:10
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля
Футбол
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
00:58
Жертвы Овечкина: ужасный промах и пропуск матча
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение