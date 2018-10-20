Новые обвинения: что еще натворили Кокорин и Мамаев

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин Павел Мамаев по решению суда остались под арестом в СИЗО до 8 декабря. Также появилась информация, что игрокам могут быть предъявлены два новых обвинения — в причинении вреда здоровью и повреждении имущества. Адвокаты назвали происходящее вокруг их клиентов «травлей», а сами арестанты начали отвечать на приходящие в «Бутырку» письма болельщиков.

Ходатайства и апелляция

В преддверии рассмотрения дел в прессе появились заявления юристов находящихся под следствием футболистов, просивших заменить клиентам меру пресечения на домашний арест.

«Прошу сберечь для российского футбола этого игрока. Сильный и эффективный урок уже преподнесен», — цитирует «Спорт-Экспресс» адвоката Мамаева Игоря Бушманова.

Также защитник футболиста «Краснодара» представил в суд консультативное решение в отношении одного из детей Павла, касающееся его здоровья, однако просил в интересах ребенка не разглашать данную информацию.

Защитник младшего из братьев Кокориных — Кирилла — Вячеслав Барик выступил в суде с пламенной речью, в которой отметил процессуальные нарушения со стороны следствия и попросил изменить меру пресечения.

«Прошу обратить внимание, что он совсем юный парень, который не ведет ночной образ жизни. Даже взрослый человек, находясь в стрессовом состоянии, не может рассуждать ночью, — цитирует юриста «Чемпионат.com».

— Ему была скоропалительно избрана мера пресечения. Мы видим, что все идет в пользу стороны обвинения. Был нарушен принцип состязательности и непредвзятости.

На рассмотрения дела был назначен судья, который в этот день не дежурил, — это явное нарушение. Кроме того, судом не было рассмотрено, в каких деяниях обвиняется мой подзащитный.

Вместо этого судом дана оценка и показаниям потерпевшего Пака, и Гайсина, и Соловчука. Почему-то только на основании этих доказательств была предрешена судьба моего доверителя. Главным поводом заключения под стражу послужило обвинение по статье «Хулиганство».

Наличие видеозаписей подтверждает, что и в случае с водителем, и в случае с Паком были диалоги, какие-то оскорбления, которые послужили поводом конфликта. Но суд избежал оценки этих доказательств. Я считаю, что это незаконно».

Еще ярче выступил адвокат старшего Кокорина Олег Попов , который назвал все происходящее вокруг его клиента «травлей».

«Как я уже неоднократно заявлял, поставление суда первой инстанции является незаконным. По решению суда может быть избрана любая другая мера пресечения. Судебная практика показывает, что заключение под стражу избирается крайне редко, — отметил юрист.

— Александр Кокорин совершил преступление по нелепой случайности, он готов исправиться. Смешно слышать, что он может скрыться. Все, что происходит вокруг этой ситуации, никак иначе нельзя назвать как травлей.

Это манипуляция общественным мнением. Сейчас футболистов поливают грязью из каждого угла. Это все влияние на общественность. СМИ вмешиваются и пытаются повлиять на решение суда.

Призываю суд быть выше всех стереотипов. Никто не сомневается, что если бы на их месте были другие люди, их отпустили бы под подписку о невыезде».

Также во время заседания суда по делу об изменении меры пресечения появилась информация о том, что мать Кокориных готова внести залог в 10 млн рублей за Александра, и что президент «Зенита» Сергей Фурсенко направил в суд ходатайство за своего нападающего от клуба.

Кокорину была дана положительная характеристика, а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и футболисты команды в письме суду поручились за Александра.

Уже вечером, когда решение было давно известно, во время матча «Анжи» — ЦСКА группировка фанатов махачкалинцев «Дикая дивизия» вывесила баннер «Кокорины, все будет хорошо».

«Отпустите к жене, родителям и детям»

Выступили в суде и сами футболисты, попросившие отпустить их под домашний арест и упиравшие на то, что они не опасны для общества и следствия и никуда не денутся от правосудия.

«Тверской районный суд избрал для меня слишком суровую перу пресечения. Я уже неоднократно принес потерпевшим искренние извинения, в том числе, повторил их лично во время очных ставок, — начал Александр Кокорин.

— Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь. У меня не было стремления нарушать общественный порядок. У меня был конфликт именно с этими людьми.

Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой. У меня нет намерения скрываться. На данный момент хочу загладить свою вину.

Мне неприятна вся грязь, которая происходит по телевизору и в интернете. Я прошу отпустить меня из изолятора к моей семье, жене и родителям».

В похожем ключе высказался и Мамаев, упиравший на то, что не участвовал в драке с Денисом Паком.

«Уважаемый суд! Ваша честь! Поддерживаю позицию адвоката. Не принимал участия в хулиганских действиях. Это подтвердила очная ставка и слова Дениса Пака, — сказал Мамаев.

— Что касается других пострадавших — Соловчука, Гайсина и Ушаковой, то я хотел бы публично извиниться. Готов понести установленную законом ответственность, возместить весь ущерб. Если это возможно, хотел бы примирение сторон.

У всех прошу прощения — у коллег и болельщиков. Мне необходимо находиться с семьей, с женой и с маленькими детьми!»

Готов сотрудничать со следствием, всегда буду появляться в управлении. И еще выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня и семью. Надеюсь, суд рассмотрит все данные моего адвоката и будет принято правильное решение».

Старое решение и новые обвинения

Однако ни приведенные адвокатами доводы, ни ходатайство руководства, тренерского штаба и футболистов «Зенита», ни проникновенные речи самих обвиняемых не помогли.

Суд оставил в силе решение об аресте братьев Кокориных и Павла Мамаева до 8 декабря.

Более того, чуть позже появилась информация, что фигурантам дела могут быть предъявлены новые обвинения.

18 следователей, которые ведут дело, также подозревают Кокорина и Мамаева в «причинении легкой или средней тяжести вреда здоровью» (ст. 115 или ст. 112 УК РФ) и в «умышленном уничтожении или повреждении имущества» (ст. 167 УК РФ).

Оба обвинения касаются избиения водителя Соловчука.

«Будем обжаловать дальше»

Для адвокатов футболистов решение суда оставить их клиентов до 8 декабря в СИЗО, несмотря на их заявления о незаконности ареста, оказалось ожидаемым.

«Учитывая общественный резонанс и повышенное внимание, прикованное к этому делу, решение суда оставить Александра Кокорина под стражей было для нас ожидаемым. Мы продолжаем настаивать, что квалификация действий Александра Кокорина неверна, и будем добиваться отмены части второй 213 статьи, — прокомментировали ситуацию для «Газеты.Ru» представители Александра Кокорина.

— Мы по-прежнему считаем содержание под стражей нашего подопечного слишком суровой мерой пресечения, поскольку бытовой конфликт между двумя людьми не может быть квалифицирован как хулиганство.

Мы будем обжаловать данное решение суда в вышестоящей инстанции. Саша очень благодарен всем, кто поддерживает его в этой ситуации, в особенности, родителям и жене, а также друзьям и коллегам по клубу «Зенит».

Свой проступок в полной мере осознает, и сожалеет о том, что ударил господина Пака, за что неоднократно принес свои извинения и в ту злополучную ночь в кафе, и публично через средства массовой информации, и во время очной ставки.

Александр сам явился к следователям, и никогда не привлекался к уголовной ответственности. Он готов в полной мере возместить ущерб за произошедшее и раскаивается в содеянном».

Защитник Мамаева Игорь Бушманов высказался лаконично и предельно жестко.

«Обычно такие дела рассматривают один-два человека. Тут же задействовано 18 опытных следователей. Ну это смешно!» —заявил Бушманов, который также отметил, что заранее записался на следующую неделю на свидание к клиенту.

Что касается самих арестантов, то Кокорин и Мамаев благодарили в суде всех за поддержку, а также ответили на письма, которые поступили к ним в СИЗО «Бутырка» от болельщиков.