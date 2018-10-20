Роналду установил новый рекорд

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 400-й гол за время своего выступления в самых престижных европейских чемпионатах. В результате он стал первым футболистом в истории, добившимся такого результата.

Историческое событие произошло во время встречи «Ювентуса» с «Дженоа», в котором 33-летний игрок открыл счет.

До этого Роналду забил 84 мяча в 196 играх за английский « Манчестер Юнайтед », 311 мячей в 292 играх за мадридский «Реал» и пока только пять мячей в составе «Ювентуса», приводит любопытную статистику Sports.ru

Ближайшим преследователем рекордсмена является 31-летний аргентинец Лионель Месси , который забил 389 голов в 426 матчах за испанскую «Барселону»,

В числе многочисленных наград Роналду четыре «Золотых мяча».

Недавно португалец обвинил во всех своих бедах руководство мадридского «Реала». Спортсмен имел ввиду обвинения в изнасиловании, неудачу в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами и даже удаление в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».