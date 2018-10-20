Ещё
Роналду установил новый рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду установил новый рекорд 

Ридус + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 400-й гол за время своего выступления в самых престижных европейских чемпионатах. В результате он стал первым футболистом в истории, добившимся такого результата.
Историческое событие произошло во время встречи «Ювентуса» с «Дженоа», в котором 33-летний игрок открыл счет.
До этого Роналду забил 84 мяча в 196 играх за английский «Манчестер Юнайтед», 311 мячей в 292 играх за мадридский «Реал» и пока только пять мячей в составе «Ювентуса», приводит любопытную статистику Sports.ru.
Ближайшим преследователем рекордсмена является 31-летний аргентинец Лионель Месси, который забил 389 голов в 426 матчах за испанскую «Барселону»,
В числе многочисленных наград Роналду четыре «Золотых мяча».
Недавно португалец обвинил во всех своих бедах руководство мадридского «Реала». Спортсмен имел ввиду обвинения в изнасиловании, неудачу в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами и даже удаление в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».
Ридус: последние новости
Суд оставил Мамаева в СИЗО до 8 декабря Акинфеев зачислен в магистратуру РГУ Мамаеву предъявили обвинения в побоях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев оконфузился в суде161
Овечкину грозит дисквалификация87
Опубликованы «тюремные» письма Кокорина и Мамаева31
РПЦ вынесла вердикт Хабибу, Кокорину и Мамаеву122
Кокорин и Мамаев могут выйти из СИЗО
Видео
06:24
В США стартовала серия Гран-при по фигурному катанию
Фигурное катание Статьи
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
04:00
Угрозы Хабиба не помогли: UFC уволил чеченского бойца
MMA Статьи
01:00
Кокорина посадили к злостному алиментщику
Футбол
04:49
Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля
Теннис
01:00
«Камера с ремонтом и кнопкой вызова»: как сидит Кокорин
Футбол Статьи
01:06
Отомстить за Медведеву
Фигурное катание Статьи
01:00
Медведева не будет мстить Загитовой. Только Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
02:15
Суд решил судьбу Мамаева
Футбол
04:41
В слезах Кокорина разглядели раскаяние
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение