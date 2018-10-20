Гвардиола рассказал о расставании с Хартом 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал расставание с голкипером Джо Хартом самым тяжёлым решением в своей карьере. При этом специалист отметил, что вратарь сумел понять, почему он сделал это.
«Жизнь тренера такова, что каждые пять минут мы должны принимать решения. Расставание с Хартом было самым сложным решением, которое мне довелось принять в качестве тренера. Он проявил себя как большой профессионал. Джо смог поставить себя на мое место и понял мое решение», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.
После тренер заявил, что оценил отзывчивость игрока.
«Знаю, что для болельщиков это тоже было тяжело. Он был невероятным вратарём, который творил фантастические вещи. Это я ему говорил лично, говорю и публично», — заключил настаник «МанСити».