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Буффон поблагодарил Роналду
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Буффон признался, что его вдохновляет пример Роналду 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон признался, что пример нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вдохновляет его продолжать профессиональную карьеру.
«Должен поблагодарить Криштиану Роналду. Тем, что всё ещё играю и стремлюсь к чему-то, я обязан его подходу к работе. Его целеустремлённость и жажда побед невероятно вдохновляют меня», — приводит слова Буффона «Чемпионат» со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.
40-летний голкипер летом 2018 года на правах свободного агента перешёл из «Ювентуса» в ПСЖ.
Ранее Гонсало Игуаин заявил, что «Ювентус» отдал его из-за Роналду.
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