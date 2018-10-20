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«Реал» проиграл «Леванте»
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«Реал» потерпел второе поражение подряд в Примере, проиграв «Леванте» 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: realmadrid Twitter
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче девятого тура испанской Примеры.
Встреча, прошедшая в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Леванте» забил два быстрых мяча в первом тайме. На 6-й минуте отличился Хосе Моралес, а на 13-й Рохер Марти реализовал пенальти.
«Реал» ответил голом Марсело на 72-й минуте.
«Реал» продлил свою без выигрышную серию, доведя её до пяти матче, с учётом всех турниров, но смогли прервать, ставшую рекордной, безголевую серию.
Ранее сообщалось, что Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в лидеры Примеры.
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