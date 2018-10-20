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Кокорина посадили к злостному алиментщику
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Кокорина посадили в камеру с алиментщиком 

News.ru 1 час назад
Футболиста Александра Кокорина посадили в СИЗО в камеру к злостному алиментщику. Спортсмен, как и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл, обвиняется в побоях и хулиганстве.
«Сокамерники троих фигурантов дела подозреваются в кражах, по 158-й статье, у Александра Кокорина сосед — подозреваемый в злостном уклонении от уплаты алиментов, который ждет этапирования в колонию после решения суда», — сообщил РИА Новости секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Новые обвинения: что еще натворили Кокорин и Мамаев
Как писал News.ru, нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин дождался в СИЗО первой передачи от родственников. Его подельник Павел Мамаев получил уже три передачи от родных. Форвард питерской команды надеется вскоре вернуться на поле. Для поддержания спортивной формы Кокорин попросил разрешить ему заниматься на тренажёрах.
8 октября пьяные футболисты устроили две драки, в которых пострадали три человека — водитель Первого канала, а также двое чиновников Минпромторга. Три дня спустя обоих спортсменов, а также младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, и их приятеля Александра Протасовицкого арестовали. Все они подозреваются в побоях и хулиганстве, только по последней статье им грозит до 7 лет тюрьмы.
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