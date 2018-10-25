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Украинский форвард «Вест Хэма» перенес операцию
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Украинский форвард «Вест Хэма» перенес операцию 

Газета.Ru + ещё 26 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Украинский нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко перенес операцию в связи с разрывом ахиллова сухожилия, сообщает "Советский спорт".
Травму форвард получил в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» (0:1). Ярмоленко пропустит около пяти месяцев. Об этом проинформировал главный тренер команды Мануэль Пеллегрини.
"Ярмоленко перенес операцию и пропустит порядка пяти месяцев. Это крайне разочаровывающая новость. Это важный игрок для нас. У нас в лазарете также находятся Мануэль Лансини и Джек Уилшир, то есть мы не можем рассчитывать на трех футболистов, действующих на одной позиции.
Не думаю, что на восстановление у Андрея уйдет меньше пяти-шести месяцев", — приводит слова специалиста Talk Sport.
Ярмоленко перешел в английскую команду в это летнее трансферное окно.
Ранее агент Ярмоленко прокомментировал сроки возвращения футболиста.
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