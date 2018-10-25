Украинский форвард «Вест Хэма» перенес операцию

Травму форвард получил в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» (0:1). Ярмоленко пропустит около пяти месяцев. Об этом проинформировал главный тренер команды Мануэль Пеллегрини

"Ярмоленко перенес операцию и пропустит порядка пяти месяцев. Это крайне разочаровывающая новость. Это важный игрок для нас. У нас в лазарете также находятся Мануэль Лансини Джек Уилшир , то есть мы не можем рассчитывать на трех футболистов, действующих на одной позиции.

Не думаю, что на восстановление у Андрея уйдет меньше пяти-шести месяцев", — приводит слова специалиста Talk Sport.

Ярмоленко перешел в английскую команду в это летнее трансферное окно.

Ранее агент Ярмоленко прокомментировал сроки возвращения футболиста.