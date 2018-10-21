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Месси сломали руку
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Месси сломали руку 

ТК «Звезда» + ещё 48 1 час назад
Фото: imago sportfotodienst, Globallookpress
Инцидент произошел во время матча с «Севильей» в субботу.
Прославленному аргентинскому футболисту Лионелю Месси сломали руку прямо на поле. Теперь из-за травмы спортсмен пропустит как минимум три недели игр.
Как сообщает пресс-служба клуба «Барселона», инцидент произошел во время матча с «Севильей» в субботу. Месси сделал гол и одну результативную передачу, а после столкнулся с полузащитником Франко Васкесом.
Медицинский осмотр выявил перелом руки. Теперь Месси предстоит провести на больничном три недели и пропустить как минимум шесть игр за «Барселону». Это большая потеря для клуба, поскольку в матчах чемпионата Испании Месси был одним из самых результативных игроков.
Несмотря на травму капитана, «Барселоне» удалось победить «Севилью» и закончить игру со счетом 4:2. Однако прогноз клуба на ближайшие шесть игр остается неизвестным.
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