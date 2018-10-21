Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю

Находящиеся под арестом футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев написали первые письма на волю. В них они ответили на слова блогера и либерального оппозиционера Кирилла Шулики, который осудил их за драку, но назвал помещение обвиняемых под стражу слишком жесткой мерой.

«Привет! Спасибо большое за поддержку!» — написал блогеру Мамаев.

Кокорин же составил более обширное послание, вспомнив историю фотографии, которую ему отправил Шулика.

«Очень переживаю за "Динамо". Всегда жду игр на новом стадионе. У меня всё есть. Надеюсь, всё будет хорошо», — написал Кокорин.

Накануне Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в СИЗО № 2, оценили местную кухню. Они отнеслись к рациону с пониманием.

Ранее News.ru писал о том, что глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал поведение российский спортсменов — чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Так, по словам архиерея, участник Абсолютного бойцовского чемпионата не должен был агрессивно отстаивать свою веру.