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Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю
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Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю 

News.ru 2 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Находящиеся под арестом футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев написали первые письма на волю. В них они ответили на слова блогера и либерального оппозиционера Кирилла Шулики, который осудил их за драку, но назвал помещение обвиняемых под стражу слишком жесткой мерой.
«Привет! Спасибо большое за поддержку!» — написал блогеру Мамаев.
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Кокорин же составил более обширное послание, вспомнив историю фотографии, которую ему отправил Шулика.
«Очень переживаю за "Динамо". Всегда жду игр на новом стадионе. У меня всё есть. Надеюсь, всё будет хорошо», — написал Кокорин.
Накануне Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в СИЗО № 2, оценили местную кухню. Они отнеслись к рациону с пониманием.
Ранее News.ru писал о том, что глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал поведение российский спортсменов — чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Так, по словам архиерея, участник Абсолютного бойцовского чемпионата не должен был агрессивно отстаивать свою веру.
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