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Назначены арбитры на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА
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УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА 

RT на русском + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Andreas Gebert globallookpress.com
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и московским ЦСКА обслужит греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса.
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помимо Сидиропулоса в греческую бригаду судей входят ассистенты Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис. Дополнительные помощники — Анастасиос Папапетру и Атанасиос Дзилос. Четвертый рефери — Дамианос Эфтимиадис.
Матч между «Ромой» и ЦСКА пройдёт 23 октября в Риме на «Стадио Олимпико». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Акинфеев отправился в Рим на матч ЛЧ против «Ромы», несмотря на дисквалификацию.
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