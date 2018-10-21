«Спартак» и «Арсенал» озвучили стартовые составы

Футбольные клубы «Спартак» и тульский «Арсенал» озвучили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России. Встречу 21 октября в 16:30 (по мск) примет стадион «Открытие Арена».

На скамейке запасных будут: Ребров, Джикия, Мамин, Рассказов, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Прошляков.

«Арсенал» в первые минуты встречи введёт в игру: Левашова, Комбарова, Григалаву, Беляева, Дельгадо, Мохаммена, Мирзова, Лесового, Костадиноя, Джорджевича и Ожеговича.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ткачев, Ивакин, Хлусевич, Аджоев, Кангва.