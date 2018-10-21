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«Спартак» и «Арсенал» озвучили стартовые составы
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«Спартак» и «Арсенал» озвучили стартовые составы 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Футбольные клубы «Спартак» и тульский «Арсенал» озвучили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России. Встречу 21 октября в 16:30 (по мск) примет стадион «Открытие Арена».
В основе «Спартака» на поле выйдут: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев, Еременко, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.
На скамейке запасных будут: Ребров, Джикия, Мамин, Рассказов, Самедов, Ананидзе, Тимофеев, Мельгарехо, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Прошляков.
«Арсенал» в первые минуты встречи введёт в игру: Левашова, Комбарова, Григалаву, Беляева, Дельгадо, Мохаммена, Мирзова, Лесового, Костадиноя, Джорджевича и Ожеговича.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ткачев, Ивакин, Хлусевич, Аджоев, Кангва.
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