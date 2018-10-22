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Моуринью прокомментировал возможность перехода в «Реал»
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Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в «Реал» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Наставник "красных дьяволов" заявил, что не намерен уходить из нынешнего клуба.
"Нет, я счастлив здесь. Буду счастлив доработать до конца контракта и с радостью останусь потом. Я думаю только о "Манчестер Юнайтед", — рассказал португальский специалист Squawka.
Моуринью являлся главным тренером "сливочных" три года.
Ранее сообщалось, что бывший футболист "Реала" Сантьяго Солари — фаворит среди кандидатов на пост наставника испанской команды в том случае, если будет уволен нынешний главный тренер Хулен Лопетеги.
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