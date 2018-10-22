Моуринью прокомментировал возможность перехода в «Реал»

Моуринью прокомментировал слухи о его возвращении в «Реал»

Наставник "красных дьяволов" заявил, что не намерен уходить из нынешнего клуба.

"Нет, я счастлив здесь. Буду счастлив доработать до конца контракта и с радостью останусь потом. Я думаю только о "Манчестер Юнайтед", — рассказал португальский специалист Squawka.

Моуринью являлся главным тренером "сливочных" три года.

Ранее сообщалось, что бывший футболист "Реала" Сантьяго Солари — фаворит среди кандидатов на пост наставника испанской команды в том случае, если будет уволен нынешний главный тренер Хулен Лопетеги.