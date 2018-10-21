«Лацио» всухую обыграл «Парму» в матче Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Лацио" играл на выезде против "Пармы" и добился победы со счетом — 2:0, сообщает "Советский спорт"

"Лацио" владел территориальным и игровым преимуществом по ходу игры, но вышел вперед лишь на 81-й минуте. Судья назначил пенальти в ворота хозяев за фол против Валона Бериши, а одиннадцатиметровый уверенно реализовал Чиро Иммобиле, забивший свой 6-й мяч в сезоне. В самой концовке гол Хоакина Корреа упрочил преимущество "Лацио" — 2:0.

После сегодняшней игры на счету "Лацио" стало 18 очков, что позволило орлам выйти на третье место в турнирной таблице Серии А. "Парма" с 13 пунктами идет 11-й в лиге.