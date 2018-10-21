Ещё
«Лацио» всухую обыграл «Парму» в матче Серии А
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лацио» всухую обыграл «Парму» в матче Серии А 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Лацио" играл на выезде против "Пармы" и добился победы со счетом — 2:0, сообщает "Советский спорт".
"Лацио" владел территориальным и игровым преимуществом по ходу игры, но вышел вперед лишь на 81-й минуте. Судья назначил пенальти в ворота хозяев за фол против Валона Бериши, а одиннадцатиметровый уверенно реализовал Чиро Иммобиле, забивший свой 6-й мяч в сезоне. В самой концовке гол Хоакина Корреа упрочил преимущество "Лацио" — 2:0.
После сегодняшней игры на счету "Лацио" стало 18 очков, что позволило орлам выйти на третье место в турнирной таблице Серии А. "Парма" с 13 пунктами идет 11-й в лиге.
Ранее главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о потасовке с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча команд в рамках девятого тура АПЛ.
Газета.Ru: последние новости
Голкипер "Зенита" Лунев может выйти на матч с "Динамо" Венгерский футболист забил гол со своей половины поля Хавбек "Зенита" Маркизио назвал проблемы российского футбола
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина39
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля14
Минобороны потеряло очередной МИГ-316
Овечкину грозит дисквалификация95
«Спартак» забил первый мяч с игры в нынешнем сезоне РПЛ
Видео
00:59
Спонсор отказывается от Шараповой
Теннис
01:00
Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России
Футбол Статьи
01:00
Кричал и метался: что случилось с Месси
Футбол Статьи
01:00
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина
Футбол Волейбол
03:04
Баскетболисты НБА устроили драку
Баскетбол
00:10
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля
Футбол
06:24
В США стартовала серия Гран-при по фигурному катанию
Фигурное катание Статьи
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
00:58
Жертвы Овечкина: ужасный промах и пропуск матча
Хоккей Статьи
01:00
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение