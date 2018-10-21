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«Спартак» решил судьбу главного тренера
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«Спартак» уволит главного тренера 

Lenta.ru + ещё 26 2 часа назад
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера будет уволен после поражения от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, руководство уже приняло решение об отставке специалиста, остается только обсудить детали. Исполняющим обязанности главного тренера в таком случае будет назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в Telegram-канале подтвердил эту информацию.
«Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов», — заявил журналист.
«Спорт-Экспресс» также назвал предварительный шорт-лист кандидатов на замену итальянцу. Это Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим (бывший тренер «Монако») и неназванный немецкий тренер.
21 октября «Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 2:3. Это поражение стало третьим домашним подряд для московского клуба. Ранее «Спартак» на своем поле уступил «Ахмату» и «Ростову». «Спартак» с 18-ю очками занимает шестое место турнирной таблицы РПЛ.
Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте.
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