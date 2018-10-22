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Отец Мамаева объяснил кутежи сына
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Отец Мамаева объяснил кутежи сына 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец игрока «Краснодара» Павла Мамаева Константин объяснил поведение российских футболистов тем, что они были загружены работой с детства. Об этом сообщает НТВ.
Мамаев-старший отметил, что юные футболисты в пять-шесть лет начинают соблюдать режим, состоящий из тренировок и игр. Поэтому, по его словам, в выходные и во время отпуска они начинают «по полной отрываться».
«Они не успевают взрослеть», — заключил отец Мамаева.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, игрока «Зенита» Александра Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.
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