Отец Мамаева объяснил кутежи сына

Отец игрока «Краснодара» Павла Мамаева Константин объяснил поведение российских футболистов тем, что они были загружены работой с детства. Об этом сообщает НТВ.

Мамаев-старший отметил, что юные футболисты в пять-шесть лет начинают соблюдать режим, состоящий из тренировок и игр. Поэтому, по его словам, в выходные и во время отпуска они начинают «по полной отрываться».

«Они не успевают взрослеть», — заключил отец Мамаева.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, игрока «Зенита» Александра Кокорина , его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.

В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.