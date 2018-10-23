Ещё
Ещенко и Каррера обменялись посланиями в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ещенко и Каррера обменялись посланиями в соцсетях 

Вести.Ru + ещё 59 30 минут назад
Фото: soccernews.ru
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко также выразил поддержку бывшему тренеру красно-белых Массимо Каррере. В сентябре Андрей Ещенко и Денис Глушаков были выведены Каррерой из основного состава.
Ещенко и Глушаков поставили отметку "нравится" под стихотворением актера Дмитрия Назарова, в котором содержались нападки на Карреру. Оба игрока были отстранены главным тренером от основы и переведены в молодежный состав. Но после увольнения итальянского специалиста сначала Глушаков, а затем Ещенко выразили благодарность уже бывшему тренеру.
"Спасибо за все Массимо… Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем", — написал Ещенко на своей странице в соцсети. Каррера вскоре ответил футболисту. Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи".
Вести.Ru: последние новости
"Динамо" в большинстве победило "Зенит" Станислав Черчесов является главным кандидатом на пост тренера "Спартака" Слезы раскаяния не помогли Александру Кокорину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С кем делят камеру Кокорин и Мамаев20
Глушаков отреагировал на увольнение Карреры
Криминальный авторитет рассказал о судьбе Мамаева и Кокорина4
Отец Мамаева объяснил кутежи сына14
Каррера поблагодарил Самедова на русском
Видео
00:36
Как заработать на матчах Лиги чемпионов
Футбол
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
03:35
С кем делят камеру Кокорин и Мамаев
Футбол
00:59
Спонсор отказывается от Шараповой
Теннис Экономика
01:00
Скандальный турнир: чего ждать от чемпионата России
Футбол Прочее
01:00
Кричал и метался: что случилось с Месси
Футбол Статьи
01:00
Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина
Футбол Волейбол
03:04
Баскетболисты НБА устроили драку
Баскетбол
00:10
Игрок забил гол со штрафного со своей половины поля
Футбол
02:42
Мамаев оконфузился в суде
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение