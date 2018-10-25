Озвучен доход ЦСКА за участие в еврокубках

ПФК ЦСКА заработал почти €26 млн за участие в еврокубках сезона-2017/18

Московский ЦСКА заработал около €26 млн по итогам выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Армейцы заняли третье место по итогам группового этапа Лиги чемпионов и продолжили выступление в еврокубках в Лиге Европы, где дошли до 1/4 финала. Благодаря выступлению в Лиге чемпионов ЦСКА заработал чуть более €23 млн, а по итогам Лиги Европы — чуть менее €3 млн В общей сложности доход ЦСКА составил €25 976 797.

Московский "Спартак" , занявший третье место по итогам группового турнира Лиги чемпионов и проигравший в 1/16 финала Лиги Европы, заработал €20 547 271 по итогам сезона. Доход "Зенита" , дошедшего до 1/8 финала Лиги Европы, составил €8 674 405. "Локомотив", закончивший выступление в еврокубках на той же стадии, что и петербургский клуб, получил €8 445 269.