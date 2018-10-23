«Бавария» победила АЕК в Афинах

Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над афинским АЕКом (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте. После прострела с фланга Роббен нанес удар из центра чужой штрафной, после чего мяч рикошетом от защитника отлетел к Хави Мартинесу и тот с выгодной позиции не промахнулся.

Спустя две минуты Гнабри передал мяч Рафинье на левом краю чужой штрафной, а тот прострелил во вратарскую, где Роберту Левандовски оставалось не промахнуться по пустым воротам.

В другом матче группы Е амстердамский «Аякс» на своем поле сыграет с «Бенфикой». Начало матча в 22:00 мск.

Группа Е

1. «Бавария» — 7 очков (3 матча) 2. «Аякс» — 4 (2) 3. «Бенфика» — 3 (2) 4. АЕК — 0 (3)