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«Бавария» победила АЕК в Афинах
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«Бавария» победила АЕК в Афинах 

LiveSport.Ru + ещё 26 5 часов назад
Фото: twitter.com/FCBayern
Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над афинским АЕКом (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 61-й минуте. После прострела с фланга Роббен нанес удар из центра чужой штрафной, после чего мяч рикошетом от защитника отлетел к Хави Мартинесу и тот с выгодной позиции не промахнулся.
Спустя две минуты Гнабри передал мяч Рафинье на левом краю чужой штрафной, а тот прострелил во вратарскую, где Роберту Левандовски оставалось не промахнуться по пустым воротам.
В другом матче группы Е амстердамский «Аякс» на своем поле сыграет с «Бенфикой». Начало матча в 22:00 мск.

Группа Е

1. «Бавария» — 7 очков (3 матча) 2. «Аякс» — 4 (2) 3. «Бенфика» — 3 (2) 4. АЕК — 0 (3)
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