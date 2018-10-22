«Спартак» уволил Карреру

Итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» . Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

В сообщении отмечается, что решение о прекращении сотрудничества с итальянцем принял совет директоров команды.

⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г. Причинами отставки тренера названы неудовлетворительные итоги прошлого сезона и отсутствие «тенденции к улучшению» в нынешнем.

«Спартак» поблагодарил Карреру за проделанную им работу, в том числе за «долгожданное» чемпионство, и пожелал итальянцу будущих успехов. Кроме того, в команде сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера «Спартак» назначен ассистент Карреры испанец Рауль Рианчо.

Массимо Каррера стал главным тренером «Спартака» в 2016 году, когда Дмитрий Аленичев , ассистентом которого работал итальнец, был уволен.

В сезоне 2016-2017 годов Каррера привел «Спартак» к чемпионству в Российской премьер-лиге — первому для московской команды с 2001 года.