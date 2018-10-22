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«Спартак» уволил Карреру
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«Спартак» уволил Карреру 

Рамблер 55 минут назад
Итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
В сообщении отмечается, что решение о прекращении сотрудничества с итальянцем принял совет директоров команды.
Причинами отставки тренера названы неудовлетворительные итоги прошлого сезона и отсутствие «тенденции к улучшению» в нынешнем.
«Спартак» поблагодарил Карреру за проделанную им работу, в том числе за «долгожданное» чемпионство, и пожелал итальянцу будущих успехов. Кроме того, в команде сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера «Спартак» назначен ассистент Карреры испанец Рауль Рианчо.
Массимо Каррера стал главным тренером «Спартака» в 2016 году, когда Дмитрий Аленичев, ассистентом которого работал итальнец, был уволен.
В сезоне 2016-2017 годов Каррера привел «Спартак» к чемпионству в Российской премьер-лиге — первому для московской команды с 2001 года.
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