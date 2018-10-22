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Черчесов может возглавить «Спартак»
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Источник: главный тренер сборной России Черчесов может возглавить «Спартак» зимой 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить московский «Спартак» во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По информации RT, экс-помощник Массимо Карреры Рауль Рианчо будет руководить командой как минимум до зимнего перерыва, после чего руководство клуба постарается найти ему замену.
Одним из основных кандидатов является Черчесов, но его приход в московский клуб напрямую зависит от предстоящих в декабре выборов президента РФС. Отмечается, что его работа в «Спартаке» не должна отразиться на сборной России.
Ранее стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».
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