Источник: главный тренер сборной России Черчесов может возглавить «Спартак» зимой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить московский «Спартак» во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По информации RT, экс-помощник Массимо Карреры Рауль Рианчо будет руководить командой как минимум до зимнего перерыва, после чего руководство клуба постарается найти ему замену.

Одним из основных кандидатов является Черчесов, но его приход в московский клуб напрямую зависит от предстоящих в декабре выборов президента РФС . Отмечается, что его работа в «Спартаке» не должна отразиться на сборной России.

Ранее стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».