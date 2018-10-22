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Футболист «Реала» решил уйти к Роналду
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Футболист «Реала» решил уйти к Роналду 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело рассчитывает сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.
Бразилец уже уведомил руководство «сливочных» о своих планах. Футболист рассчитывает уйти в туринский «Ювентус», где выступает его бывший одноклубник португальский форвард Криштиану Роналду.
29 августа сообщалось, что сам Роналду попросил руководство «Ювентуса» приобрести Марсело. Португалец и его агент рассчитывают, что «Реал» расстанется с защитником за сумму, близкую к 50 миллионам евро.
Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. Трансфер 33-летнего футболиста обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро.
Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. Защитник провел 326 матчей в составе «королевского» клуба и 24 раза поражал ворота соперников. Марсело — четырехкратный чемпион Испании. Столько же раз бразилец выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридцев. Также футболист регулярно вызывается в сборную Бразилии. На его счету 58 игр и шесть голов в составе национальной команды. Вместе с «селесао» Марсело становился победителем Кубка Конфедераций в 2013 году.
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