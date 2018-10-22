Россияне дали оценку увольнению Карреры

Почти половина россиян (47 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали увольнение тренера Массимо Карреры из «Спартака» заслуженным: он мог бы привести команду к лучшим результатам.

У респондентов спросили: «Карреру заслуженно отправили в отставку?». «Нет» ответил 41 процент респондентов. По их мнению, в руководстве клуба не учли успехи тренера.

Еще 12 процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 2 459 человек.

О решении совета директоров «Спартака» уволить Карреру стало известно 22 октября. Клуб поблагодарил итальянца за работу, отметив, что он был «одним из творцов» чемпионского титула «Спартака».

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили экс-помощника Карреры, испанца Рауля Рианчо.

В сезоне-2016/2017 «Спартак» во главе с Каррерой стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. Прошлый сезон команда закончила на третьем месте, а в этом сезоне находится на седьмом.