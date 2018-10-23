Смолов устроил вечеринку после операции

Футболист собрал всех за большим столом поужинать в честь победы команды над «Ростовом». Не так давно Смолов выписался из больницы. Спортсмен сломал ключицу во время матча с калининградской «Балтикой» в 1/16 финала Кубка России. Операцию провели итальянские медики в больнице Villa Stuart в конце сентября. После чего форвард прибыл в Москву для реабилитации. Когда Федор Смолов снова выйдет на поле — неизвестно.