«Уфа» ищет замену Томарову

Футбольный клуб «Уфа» ведёт переговоры о назначении нового главного тренера. На данную вакансию претендует украинский специалист Виктор Скрипник

Скрипник на данный момент является главным тренером команды «Рига». Вариант с украинцем наиболее предпочтительный для «Уфы», сообщает Sport24. Однако сам тренер пока что не определился, поскольку его смущает напряжённая политическая ситуация между Россией и Украиной.