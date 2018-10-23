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«Уфа» ищет замену Томарову
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«Уфа» ищет замену Томарову 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: vk.com/ufafc
Футбольный клуб «Уфа» ведёт переговоры о назначении нового главного тренера. На данную вакансию претендует украинский специалист Виктор Скрипник.
Скрипник на данный момент является главным тренером команды «Рига». Вариант с украинцем наиболее предпочтительный для «Уфы», сообщает Sport24. Однако сам тренер пока что не определился, поскольку его смущает напряжённая политическая ситуация между Россией и Украиной.
Сейчас «Уфу» возглавляет Сергей Томаров. Команда занимает 14-е место с 10 очками в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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