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Роналду удивил журналистов часами за 2 млн евро
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Роналду перед матчем с «МЮ» удивил журналистов часами за 2 млн евро 

SPORT24.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду удивил журналистов дорогим аксессуаром во время пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год и накануне вновь отвечал на вопросы репортеров в медиа-центре «Олд Траффорда». На пресс-конференции Роналду продемонстрировал присутствующим свои часы Jacob& Co Caviar Tourbillon, украшенные 424 белыми и красными бриллиантами.
Как сообщает Daily Mail, такой аксессуар обошелся Роналду примерно в 2 миллиона евро. Ранее похожие часы себе заказывал известный нигерийский рэп-исполнитель Wizkid. Музыкант признался, что они обошлись ему почти в миллион евро. Часы Роналду изготовлены по несколько другому дизайну и оказались еще более дорогими.
Как утверждают британские СМИ, столь шикарные часы являются нетипичным аксессуаром для Роналду. Португалец стал партнером компании Jacob& Co в 2013 году, но до этого дня не носил часов дороже 100 тысяч фунтов. Появление Роналду на публике в рекордно дорогих часах связывают с повышенным вниманием к участию Роналду в матче против бывшей команды.
Стоит отметить, что боксер Флойд Мейвезер-младший в отношении стоимости часов значительно превосходит Роналду, поскольку американец неоднократно демонстрировал на публике свои часы за 14 миллионов фунтов.
Напомним, что Роналду во время общения с журналистами рассказал, что не планирует праздновать гол, если забьет «МЮ» в знак уважения своей бывшей команде. Португалец уже забивал «МЮ» в 2013 году, когда выступал за «Реал», и тогда обошелся без празднования.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» пройдет 23 октября. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
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