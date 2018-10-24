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Рианчо дал характеристику Зобнину
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Рианчо назвал Зобнина женихом, которого каждый отец хочет видеть своим зятем 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: © Dmitry Golubovich globallookpress.com
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему не может предоставить отдых полузащитнику московского клуба Роману Зобнину.
«Зобнин — это игрок, от услуг которого не отказался бы ни один тренер. Он как желанный жених, которого каждый отец хочет видеть своим зятем. Хороший футболист, профессионал, замечательный человек. Поэтому тренеры ведут себя эгоистично в отношении Романа. Если он в твоей команде, то очень трудно отказаться от идеи выпустить его на поле. Он всегда нужен нам и предоставить ему долгожданный перерыв пока не представляется возможным», — заявил Рианчо в интервью RT.
Ранее испанский тренер сравнил трансфер Квинси Промеса в «Севилью» с продажей коровы.
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