Каррера даст пресс-конференцию 24 октября

Каррера даст пресс-конференцию после своего увольнения из «Спартака»

Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-конференция начнётся в 16:00 мск.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.