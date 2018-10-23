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Каррера даст пресс-конференцию 24 октября
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Каррера даст пресс-конференцию после своего увольнения из «Спартака» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 24 октября состоится пресс-конференция итальянского специалиста Массимо Карреры, отправленного в отставку главного тренера московского «Спартака».
Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-конференция начнётся в 16:00 мск.
22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака».
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