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«Янг Бойз» и «Валенсия» сыграли вничью
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«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 7 4 часа назад
Фото: Reuters © Stefan Wermuth
Испанская «Валенсия» и швейцарский «Янг Бойз» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Берне, завершилась со счётом 1:1.
На гол форварда «Валенсии» Миши Батшуайи, «Янг Бойз» ответил мячом Гийома Оаро, реализовавшего пенальти.
Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черыше не попал в заявку на матч из-за травмы
В четвёртом туре «Валенсия» и «Янг Бойз» сыграют в Испании на стадионе «Месталья».
Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла АЕК в матче Лиги чемпионов.
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