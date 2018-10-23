Брат Кокорина читает Достоевского в СИЗО

Брат нападающего клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилл Кокорин читает Фёдора Достоевского в СИЗО, сообщает m24 со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.
«Что касается младшего брата Кирилла, меня обеспокоило то, что он студент первого курса института и что вот ни сокурсники, ни педагогический состав — ну как-то никак не прореагировали», — заявила омбудсмен.
По словам Потяевой, она как бывший педагог очень бы хотела, чтобы Кокорину-младшему доставили в СИЗО книги, чтобы он мог заниматься и решать свои образовательные потребности.
«Но вместе с тем он сказал, что он пользуется библиотекой, читает сейчас Достоевского, и это ему тоже помогает держаться», — добавила омбудсмен.
Ранее бывший начальник ОВД по московскому району Перово адвокат Евгений Харламов в беседе с НСН оценил возможность жёсткого решения по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.