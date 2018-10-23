СМИ: Брат Кокорина читает Достоевского в СИЗО

«Что касается младшего брата Кирилла, меня обеспокоило то, что он студент первого курса института и что вот ни сокурсники, ни педагогический состав — ну как-то никак не прореагировали», — заявила омбудсмен.

По словам Потяевой, она как бывший педагог очень бы хотела, чтобы Кокорину-младшему доставили в СИЗО книги, чтобы он мог заниматься и решать свои образовательные потребности.