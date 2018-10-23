Омбудсмен Москвы посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка»

«Я посетила ребят, посмотрела условия, камеры у них на два человека, отремонтированные по всем стандартам, отделённый санитарный узел, в камере есть холодильник и телевизор», — приводит слова Потяевой РИА Новости.

Она отметила, что футболисты не высказывали никаких жалоб относительно условий содержания в СИЗО.

«С точки зрения психоэмоционального состояния. Павел говорит, что очень раскаивается, но что получилось, то получилось, что касается Александра — он тоже говорит, что сожалеет о том, что так случилось», — добавила омбудсмен.

20 октября Кокорин и Мамаев переведены из карантинных в двухместные камеры «Бутырки».

Ранее сообщалось, что адвокат Дениса Пака опровергла информацию о проверке братьев Кокориных на экстремизм.