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Кокорин ответил из СИЗО на письмо журналистки
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Кокорин ответил из СИЗО на письмо журналистки 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистка издания «Петербургский дневник» Яна Григорьева опубликовала ответ Александра Кокорина на письмо, которое она направила футболисту в СИЗО.
В нем Кокорин обещает вскоре вернуться в «семью »Зенит» и обещает много тренироваться.
Журналистка поясняет, что она написали Кокорину потому, что «просто по-человечески хотела узнать, как он поживает, чем занимается, пока находится в СИЗО».
Она направила письмо в среду через сайт ФСИН и уже в пятницу получила ответ.
«Яна, привет, спасибо большое за письмо! Дяде большой привет, скажи ему, что я скоро вернусь в семью "Зенит". Всё будет хорошо. Не переживайте. У меня тут есть чем заниматься. Сейчас буду много тренироваться. "Зенит" — чемпион», — написал Кокорин.
Футболист поставил на письме смайлик, сердечко и свою подпись.
Ранее «МК» сообщило, что Александр Кокорин побил рекорд «Бутырки» по полученным письмам. В день игроку «Зенита» приходит по 400 посланий.
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