Кокорин ответил из СИЗО на письмо журналистки

Журналистка издания «Петербургский дневник» Яна Григорьева опубликовала ответ Александра Кокорина на письмо, которое она направила футболисту в СИЗО

В нем Кокорин обещает вскоре вернуться в «семью »Зенит» и обещает много тренироваться.

Журналистка поясняет, что она написали Кокорину потому, что «просто по-человечески хотела узнать, как он поживает, чем занимается, пока находится в СИЗО».

Она направила письмо в среду через сайт ФСИН и уже в пятницу получила ответ.

«Яна, привет, спасибо большое за письмо! Дяде большой привет, скажи ему, что я скоро вернусь в семью "Зенит". Всё будет хорошо. Не переживайте. У меня тут есть чем заниматься. Сейчас буду много тренироваться. "Зенит" — чемпион», — написал Кокорин.

Футболист поставил на письме смайлик, сердечко и свою подпись.

Ранее «МК» сообщило, что Александр Кокорин побил рекорд «Бутырки» по полученным письмам. В день игроку «Зенита» приходит по 400 посланий.