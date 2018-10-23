Как Кокорин и Мамаев поддерживают форму в «Бутырке»

Футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев провели занятие на тренажёрах в спортивном зале СИЗО «Бутырка». Об этом рассказал RT ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников . По его словам, спортсмены занимались раздельно, так как проходят по одному уголовному делу. Он отметил, что Кокорин и Мамаев не смогут сыграть в футбол — таких возможностей в СИЗО нет.

Обвиняемые в хулиганстве и побоях футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после перевода из карантинного отделения СИЗО «Бутырка» в общие камеры смогут поддерживать свою физическую форму в тюремном спортивном зале. Они уже провели в нём одно часовое занятие. Об этом RT рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Они давно хотели пойти в спортзал, так как надеются продолжить свою спортивную профессиональную карьеру. Члены ОНК Москвы рассказали им о том, что они имеют право ходить и заниматься спортом. Буквально сразу написали соответствующее заявление на имя начальника СИЗО. Теперь, после перевода их в обычные камеры СИЗО, они могут посещать спортзал», — рассказал правозащитник.

Посещение тренажёрного зала не является бесплатным. Стоимость одного занятия составляет 250 рублей, пользование дополнительным душем — 80 рублей. Кокорин и Мамаев должны оплачивать услуги со своего лицевого счёта, заведённого на время пребывания в СИЗО.

Однако часто посещать спортзал они не смогут. Он является общим для всех заключённых «Бутырки», и спрос на пользование тренажёрами высок. Мельников заявил, что для Кокорина и Мамаева будет большой удачей, если они смогут заниматься чаще, чем два раза в неделю.

При этом тренироваться вместе Кокорин и Мамаев не смогут. Поскольку они проходят по одному уголовному делу, контакты друг с другом невозможны даже в спортзале.

«Они не могут пересекаться, поэтому выходили в спортзал раздельно. Занимались Кокорин и Мамаев около часа. Сотрудники СИЗО выводят несколько человек из нескольких камер, и они занимаются в спортзале. Сам спортзал — это небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажёры. К сожалению, не сверхсовременные, в основном советского образца», — прокомментировал состояние спортзала секретарь ОНК.

Спортсмены также не смогут играть в футбол — таких возможностей в «Бутырке» просто нет.

«Кокорин и Мамаев не могут играть в футбол, поскольку футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключённых хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки», — заявил Мельников.

Пока Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, их болельщики могут писать им письма. Этим воспользовался известный видеоблогер Илья Давыдов , который призвал Кокорина не падать духом.

«Привет, Александр! Пишу тебе из тёплой ванны. Знаю, вы с Павлом тоже любили принять джакузи и всё такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться. Как знать, может быть, сегодня у тебя всё плохо, а завтра станет гораздо лучше. С футболом не завязывай», — написал Давыдов.

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