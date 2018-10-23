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Число пострадавших в римском метро возросло до 15
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Возросло число раненых при аварии эскалатора в римском метро 

Lenta.ru + ещё 43 2 часа назад
Фото: Vigili del Fuoco /Handout/via REUTERS
Число пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро возросло до 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пожарную службу.
По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, количество пострадавших в Риме увеличилось до 30. Один из них лишился ноги, пятеро с тяжелыми травмами доставлены в больницы Рима.
Большинство из пострадавших — болельщики футбольного клуба ЦСКА, приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Ромы».
Ранее, 23 октября сообщалось, что инцидент произошел на станции Repubblica. В настоящее время она закрыта.
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