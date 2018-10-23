Число пострадавших в римском метро возросло до 15

Возросло число раненых при аварии эскалатора в римском метро

Число пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро возросло до 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пожарную службу.

По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, количество пострадавших в Риме увеличилось до 30. Один из них лишился ноги, пятеро с тяжелыми травмами доставлены в больницы Рима.

Большинство из пострадавших — болельщики футбольного клуба ЦСКА , приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Ромы».

Ранее, 23 октября сообщалось, что инцидент произошел на станции Repubblica. В настоящее время она закрыта.